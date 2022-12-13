ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО по купянскому направлению.

В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими военнослужащими пресечена деятельность украинской ДРГ (диверсионно-разведывательной группировки). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ прокомментировал ход проведения специальной военной операции за последние сутки на купянском направлении. Он пояснил, что удалось ликвидировать до 55 человек личного состава противника, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20 от ВСУ.

Ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow.

Фото и видео: Минобороны России