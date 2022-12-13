ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области

В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими военнослужащими пресечена деятельность украинской ДРГ (диверсионно-разведывательной группировки). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ прокомментировал ход проведения специальной военной операции за последние сутки на купянском направлении. Он пояснил, что удалось ликвидировать до 55 человек личного состава противника, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20 от ВСУ.
Ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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