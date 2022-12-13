Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО за день.

Средства российской противовоздушной системы за последние сутки проведения специальной военной операции перехватили 12 боевых снарядов системы HIMARS американского производства и крылатых ракет Storm Shadow, а также одну авиабомбу США GBU-32. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 мая рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Средствами ПВО в течение суток перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одна управляемая авиационная бомба производства США GBU-32... Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что дополнительно военными ликвидированы 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, размещенных вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое, Новоандреевка, Сладкое в ДНР, Кременная, Площанка и Новодружеск в ЛНР.

Российские силы уничтожили два украинских склада боеприпасов под Авдеевкой.

Фото и видео: Минобороны России