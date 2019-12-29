Ими стали дети

Президент России Владимир Путин встретился с первыми посетителями парка "Остров мечты" за два дня до его официального открытия. Ими стали дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Это воспитанники детских домов, многодетных, малообеспеченных семей.

Также с президентом там встретились подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского.

- Сфоткать тебя с Путиным? Он пришел с нами познакомиться, представляешь?, - удивлялись дети.

Президент никому не отказал в совместной фотографии. После он осмотрел новый парк "Остров мечты" и поинтересовался тем, как он будет работать.

Ранее Путин признался, что у него нет смартфона.

Видео: YouTube / Гаврила Мастер