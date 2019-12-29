Путин признался, что у него нет смартфона

Лучше, по мнению президента, старая добрая спецсвязь

Президент России Владимир Путин признался, что не использует гаджеты. Глава государства отдаёт предпочтение телефонам спецсвязи. О своём отношении к смартфонам он рассказал в интервью ТАСС.

- У меня есть другие возможности просто, - заметил Путин. - Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента.

Путин добавил, что технический прогресс не вызывает у него дискомфорта, и "Россия не собирается его останавливать".

При этом президент признал, что иногда всё-таки звонит по смартфонам. Когда ему дают трубку подчинённые.

Ранее сообщалось, что президент также не пользуется интернетом, доверяя традиционным СМИ.

Напомним, до этого Путин ответил на предположение о двойниках.

Видео: YouTube / Правительство России