Путин признался, что у него нет смартфона

Президент России Владимир Путин признался, что не использует гаджеты. Глава государства отдаёт предпочтение телефонам спецсвязи. О своём отношении к смартфонам он рассказал в интервью ТАСС.
- У меня есть другие возможности просто, - заметил Путин. - Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента.
Путин добавил, что технический прогресс не вызывает у него дискомфорта, и "Россия не собирается его останавливать".
При этом президент признал, что иногда всё-таки звонит по смартфонам. Когда ему дают трубку подчинённые.
Ранее сообщалось, что президент также не пользуется интернетом, доверяя традиционным СМИ.
Напомним, до этого Путин ответил на предположение о двойниках.
Видео: YouTube / Правительство России
Обсуждение ( 0 )