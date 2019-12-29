Путин ответил на предположение о его двойниках

Они могли быть

Президент России Владимир Путина рассказал, что ему предлагали привлекать к работе двойника. Его слова приводит агентство ТАСС.

Предлагать взять двойника Путину начали в начале 2000-х годов.

"В самые тяжелые времена борьбы с терроризмом", - добавил президент.

В частности, Путину предлагали, чтобы дублёр заменял его на мероприятиях в местах, где находится небезопасно.

Предположения о двойниках Путина появляются регулярно с начала его правления. Вопрос об этом президенту задавала жительница Костромской области в 2001 году.

Ранее Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.

Видео: YouTube / Правительство России