Сегодня, 14:26
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин встретился с губернатором Саратовской области

Главе государства рассказали про обновленный подвижной состав в регионе.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Бусаргин доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. Особое внимание губернатор уделил обновленному подвижному составу в Саратовской области. Он подчеркнул, что на сегодняшний день работают 34 трамвая на новых маршрутах. До 1 сентября в регионе появятся еще 11 новых трамваем, и это увеличит пассажиропоток в два раза.

Ранее Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, роман бусаргин, саратовская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

