Сегодня, 14:36
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году

Отмечается, что 1 сентября за парты сядут 17,7 млн школьников.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале заседания глава государства предложил обсудить подготовку к учебному году. С докладом  выступил Министр Просвещения Сергей Кравцов. По его словам, 1 сентября за парты сядут 17,7 млн школьников. Кроме того, по всей стране откроются 43 новые школы. Кравцов добавил ,что после капитального ремонта возобновят работу 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа.

Ранее мы сообщали, что Путин посетит Индию с визитом к концу года.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, правительство россии, президент россии, совещание, учебный год
Категории: Лента новостей, Новости России,

