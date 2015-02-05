Путин обсудил с правительством подготовку к учебному году

Отмечается, что 1 сентября за парты сядут 17,7 млн школьников.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале заседания глава государства предложил обсудить подготовку к учебному году. С докладом выступил Министр Просвещения Сергей Кравцов. По его словам, 1 сентября за парты сядут 17,7 млн школьников. Кроме того, по всей стране откроются 43 новые школы. Кравцов добавил ,что после капитального ремонта возобновят работу 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа.

