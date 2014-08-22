Путин посетит Индию с визитом к концу года

По словам Лаврова, есть планы подготовить солидный пакет документов к этому саммиту.

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом к концу нынешнего года. Об этом заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров.

Министр иностранных дел провел пресс-конференцию по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. По словам Лаврова, есть планы подготовить солидный пакет документов к этому саммиту.

Мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее мы сообщали, что Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области.

Фото: kremlin.ru