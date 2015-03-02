Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Костюк обсудила с главой государства социально-экономическую ситуацию в регионе. В частности были затронуты темы ремонта и строительства школ и детских садов, а также создания кластеров в системе среднего профессионального образования. Кроме того, врио губернатора ЕАО уделила внимание региональному проекту для участников и ветеранов СВО "Доблесть Хингана".
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с врио главы Республики Коми.
Видео: kremlin.ru
