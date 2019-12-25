Путин встретился с губернатором Нижегородской области

Глеб Никитин рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе.

Нижегородские власти направили на субсидирование бизнеса при пандемии 3 млрд рублей. Об этом глава региона рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Глава государства встретился с Глебом Никитиным в рамках рабочего визита в Саров. чиновник доложил президенту об эпидемиологической обстановке в регионе и том, как местные власти борются с коронавирусом.

Мы, начиная с первой волны, как регион оказались на передовой, одними из первых встретили первую волну, и во время второй, естественно, тоже сохраняется напряжение, но при этом мы с ним справляемся Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Чиновник рассказал, что на территории региона развернуто 7482 медицинских койки. Пациенты заняли около 80% коечного запаса. Дополнительно власти готовы развернуть еще тысячу коек, оборудованных аппаратами ИВЛ и кислородом.

В последний месяц количество заболевающих, точнее, госпитализированных примерно равно количеству выписываемых, то есть мы стабилизировались на определенном уровне. Но расслабляться, безусловно, рано Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

По мнению главы региона, местная система здравоохранения успешно справляется с пандемией коронавируса.

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Фото: Kremlin.ru