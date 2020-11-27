Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Усолье-Сибирском

Работы по ликвидации загрязнений на "Усольехимпром" ведутся по опережающему графику.

Президент России Владимир Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в городе Усолье-Сибирское, расположенном в Иркутской области. Слова политика передали журналисты "РИА Новостей". Глава страны отметил, что сейчас на территории бывшего комбината ООО "Усольехимпром" идут работы по устранению накопленного вреда.

Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы Владимир Путин, президент России

Напомним, что ликвидация накопленного экологического вреда на объекте ведется по опережающему графику. В конце октября соответствующее распоряжение дал Владимир Путин. Специалисты перезатарили химические вещества, завершили демонтаж наземной части цеха ртутного электролиза. От загрязнений рабочие полностью избавятся до 2024 года.

Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии.

Видео: kremlin.ru