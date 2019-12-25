Глава РФ рассказал о необходимости поддерживать фармацевтическую отрасль.

Владимир Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии. Об этом глава государства заявил в рамках мероприятия, посвященного открытию нового цеха крупнотоннажного производства субстанций ООО "БратскХимСинтез" в Братске.

Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнерами. Все это - большой, очень важный, жизненно важный для страны комплекс Владимир Путин, президент России

По мнению политика, Россия должна быть обеспечена площадками для работы ученых, а также образовательными центрами.

Путин открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске.