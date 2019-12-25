Владимир Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии. Об этом глава государства заявил в рамках мероприятия, посвященного открытию нового цеха крупнотоннажного производства субстанций ООО "БратскХимСинтез" в Братске.
Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнерами. Все это - большой, очень важный, жизненно важный для страны комплекс
Владимир Путин, президент России
По мнению политика, Россия должна быть обеспечена площадками для работы ученых, а также образовательными центрами.
Путин открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске.
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