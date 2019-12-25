Путин открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске

Препарат будет изготовляться на площадке "Братскхимсинтез" в Иркутской области.

Владимир Путин открыл новый фармацевтический цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске. Глава государства рассказал членам видеоконференции о том, что рад приветствовать собравшихся по такому хорошему поводу.

Развитие таких высокотехнологичных производств - это и новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии, и разработки наших исследовательских команд, укрепление позиций России, точки роста для регионов, конечно Владимир Путин, президент России

Политик уверил участников мероприятия, что государство продолжит и дальше оказывать поддержку подобным проектам.

Напомним, что новый цех размещен на производственной площадке компании "Фармасинтез" - на предприятии "Братскхимсинтез" в Иркутской области. Там будут изготавливаться субстанции для лекарственных препаратов.

Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса в сфере фармакологии.



