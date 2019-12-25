В Москве возмущены утечкой еще одного разговора Путина и Макрона

Песков заявил, что с публикацией французского издания в Кремле не ознакомились.

В Москве возмущены утечкой еще одного разговора президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах. Он отмечает, что содержание разговора в публикации исказили, а за ней стоят люди, недовольные конструктивными отношениями России и Франции.

Речь идёт о публикации в издании Challenges, в котором говорится о том, что Путин якобы попросил у Макрона помощи в производстве вакцины от коронавируса "Спутник V". Источник "Ъ" уверен, что французская сторона не могла передать запись разговора журналистам, так как это противоречит международным протоколам и дипломатическому этикету.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с публикацией французского издания в Кремле не ознакомились.

Ранее мы писали, что США и Франция ждут от России объяснений о роли Турции в соглашении по Карабаху.

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