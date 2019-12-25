США и Франция ждут от России объяснений о роли Турции в соглашении по Карабаху

Речь идёт о параметрах соглашения по ситуации в непризнанной республике.

США и Франция ждут от России объяснений о роли Турции в соглашении по Нагорному Карабаху. Об этом рассказал представитель Госдепа Майкл Помпео по итогам встречи с главой французского МИДа Жан-Ивом Ле Дрианом.

Помпео подчеркнул, что главы внешнеполитических ведомств США и Франции большую часть разговора уделили ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что они разделили точку зрения, согласно которой они привержены нашей роли как сопредседателей процесса Минской группы. При этом они признают действия, которые предприняла Россия.

Но мы также признаем, что остается много вопросов, которые русские должны прояснить. Майкл Помпео, госсекретарь США

По его словам, речь идёт о параметрах соглашения — в том числе о роли Турции в нём.

Ранее мы писали, что Эрдоган не нашел времени для встречи с Помпео.