Пять россиян удостоились звания "Герой труда"

Церемония награждения приурочена к Празднику весны и труда.

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле золотые звезды пятерым Героям труда. По традиции церемонию награждения приурочили к Празднику весны и труда. Об этом сообщает ТАСС.

В этом году медалей были удостоены пять людей. Среди них генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов, проходчик подземной шахты "Талдинская-Западная-2" Александр Куличенко, а также профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева. Кроме того, Путин наградил художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова. Марк Анатольевич — трижды лауреат Государственной премии, кавалер ордена "За заслуги перед отечеством" III, II и I степеней, режиссер театра и кино, актер.

Указ о награждении пяти россиян президент России подписал в понедельник, 23 апреля.

Звание Героя труда РФ было учреждено в 2013 году. За 5 лет государственной награды были удостоены 32 человека. Медали вручают россиянам за особые трудовые заслуги перед народом и государством.

Ранее мы писали, что режиссер Кончаловский стал кавалером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".

Фото: Twitter / Владимир Путин