Режиссер Кончаловский стал кавалером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой"

Орден вручил посол Италии в Российской Федерации Паскуале Террачано.

Андрей Кончаловский стал кавалером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Орден вручил посол Италии в Российской Федерации Паскуале Террачано на церемонии, посвященной итальянскому кинематографу. Об этом сообщает ТАСС.

Работы Кончаловского были отмечены премиями важнейших международных конкурсов, среди которых Венецианский кинофестиваль. Маэстро Кончаловский известен также своим тесным сотрудничеством с наиболее крупными театрами нашей страны. И наконец, нельзя не упомянуть о его вкладе в укрепление российско-итальянских культурных связей, благодаря уникальному художественному языку, которым он мастерски поведал и о нашей стране, и о своей картине совместного итальяно-российского производства, посвященной гению Микеланджело. Паскуале Террачано

Режиссер поблагодарил Террачано за награду. Он отметил, что каждый раз, работая в Италии, он поражался тому, как необходимы друг другу русские и итальянцы.

Для меня эта награда — это ответ на мои любовные письма к Италии. Андрей Кончаловский

Ранее мы писали, что со дня рождения народного артиста СССР Юрия Яковлева прошло 90 лет.

Видео: Facebook / Посольство Италии в Москве