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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Президент России почтил павших в День памяти и скорби.

Российский президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата около кремлевской стены в Москве. Политик почтил память жертв, павших во время Великой Отечественной войны. В траурных мероприятиях в Александровском саду приняли участие ветераны. Перед возложением цветов глава государства лично приветствовал героев, а также немного поговорил с каждым из них и пожал им руки.

После этого ветераны и президент РФ подошли к мемориалу Вечного огня, на который Владимир Путин положил букет из красных роз. Затем лидер страны прошелся по памятной аллее с городами-героями воинской славы. Он возложил цветы к каждой стелле. 

Напомним, что 22 июня в России считается Днем памяти и скорби В этом году 80 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз.

Президент Германии возложил венки на советском мемориале в Берлине.

Фото: Telegram/РИА Новости

Видео: YouTube / TASS

Теги: владимир путин, день памяти и скорби, могила неизвестного солдата, москва, начало вов
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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