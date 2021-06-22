Российский президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата около кремлевской стены в Москве. Политик почтил память жертв, павших во время Великой Отечественной войны. В траурных мероприятиях в Александровском саду приняли участие ветераны. Перед возложением цветов глава государства лично приветствовал героев, а также немного поговорил с каждым из них и пожал им руки.
После этого ветераны и президент РФ подошли к мемориалу Вечного огня, на который Владимир Путин положил букет из красных роз. Затем лидер страны прошелся по памятной аллее с городами-героями воинской славы. Он возложил цветы к каждой стелле.
Напомним, что 22 июня в России считается Днем памяти и скорби В этом году 80 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз.
Президент Германии возложил венки на советском мемориале в Берлине.
Фото: Telegram/РИА Новости
Видео: YouTube / TASS
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