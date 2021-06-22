Президент России почтил павших в День памяти и скорби.

Российский президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата около кремлевской стены в Москве. Политик почтил память жертв, павших во время Великой Отечественной войны. В траурных мероприятиях в Александровском саду приняли участие ветераны. Перед возложением цветов глава государства лично приветствовал героев, а также немного поговорил с каждым из них и пожал им руки.

После этого ветераны и президент РФ подошли к мемориалу Вечного огня, на который Владимир Путин положил букет из красных роз. Затем лидер страны прошелся по памятной аллее с городами-героями воинской славы. Он возложил цветы к каждой стелле.

Напомним, что 22 июня в России считается Днем памяти и скорби В этом году 80 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз.

Президент Германии возложил венки на советском мемориале в Берлине.

Фото: Telegram/РИА Новости

Видео: YouTube / TASS