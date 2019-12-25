Президент вспомнил про удаление зубов без анестезии в "Крестах"

Владимир Путин уточнил, что решение о медпомощи должны принимать только врачи.

В четверг, 10 декабря, президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека вспомнил о своем посещении следственного изолятора "Кресты" в Петербурге много лет назад. Об этом сообщил телеканал "Россия 24".

Я помню, в Крестах был. Посмотрел, там зубы драли без анестезии. Ну, слава Богу, ситуация поменялась сказал президент.

Путин заявил, что следствие не должно вмешиваться в лечение заключенных, а решение о медпомощи должны принимать только врачи. По мнению президента, лишь специалисты могут определить, в каких условиях и где должны лечить человека, несмотря на то, что он находится в местах лишения свободы.

Ранее мы писали, что опубликован рассказ о камере в "Крестах", где казнили осужденных.

Фото: Википедия / Andrew Shiva