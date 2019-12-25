Опубликован рассказ о камере в "Крестах", где казнили осужденных

Погибших хоронили на Северном кладбище.

Опубликован рассказ о камере в "Крестах", где вершили смертные приговоры над осужденными. Его автором стал главный редактор портала 47news Евгений Вышенков.

Текст был опубликован по случаю закрытой премьеры документального фильма о тюрьме "Кресты" в Петербурге, в котором Вышенков проходил как консультант. Картина появится на стриминговом сервисе Netflix с 1 января 2021 года после показов на международных фестивалях, в том числе на Варшавском кинофестивале.

Стало известно, что камера для расстрелов располагается на первом этаже в левом из зданий-"крестов" со стороны Арсенальной набережной. У помещения не было номера. Дверь, которая ведет в эту камеру, которая была обита матрасами, сейчас закрыта навсегда.

Фото: Википедия / Andrew Shiva