Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Они помогут укрепить воспитательную работу в российской системе образования и расставить в ней акценты.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательного элемента в системе образования. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Глава государства предлагает ввести воспитательный механизм в образовательную программу - с календарным планом и рабочей программой. Разрабатывать и вводить их должны будут сами школы.

Календарный план будет содержать список мероприятий, которые будут проводиться в школе. В их составлении смогут участвовать родительские советы при школах.

На состоявшемся накануне совещании по проблемам российского образования в условиях пандемии коронавируса президент заявил, что поправки помогут укрепить воспитательную работу в российской системе образования и расставить в ней акценты. Путин добавил, что школа в РФ не только учит, но и воспитывает.

Ранее Путин посчитал провокацией слухи о замене очного образования дистанционным. По его словам, очная система образования не только учит человека, но и воспитывает, формирует личность. Путин отметил, что в школах и университетах передают ценности и традиции, на которых основывается российское общество.

Видео: kremlin.ru