Путин внес в Госдуму поправки пенсионной реформы

Президент хочет смягчить некоторые пункты данной реформы.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту, касающемуся пенсионной реформы. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на брифинге.

Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму. Андрей Турчак, секретарь генсовета "Единой России"

Также секретарь генсовета отметил, что партия будет способствовать принятию данных поправок во втором чтении. "Единая Россия" внесет поправки и от себя лично.

Ранее, в среду, 29 августа, президент выступил с обращениям к россиянам и довольно подробно объяснил свое отношение к данным изменениям и призвал смягчить некоторые пункты данной реформы. В частности, речь идет о сокращении сроков выхода на пенсию женщин, Владимир Путин предлагает поднять планку до 60, а не до 63 лет. Помимо этого, президент предложил сделать льготы для тех, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие 2 года. Необходимый стаж для пенсии предложено сократить до 37 лет (вместо 40 лет) для женщин и до 42 лет (вместо 45) для мужчин.

Кабинет министров предлагал постепенно повысить пенсионный возраст женщин до 63, а мужчин до 65 лет к 2034 году. Сбор поправок для второго чтения завершис 24 сентября.

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