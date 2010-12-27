Программы переквалификации могут аккумулировать пенсионную реформу РФ

Создание новых рабочих мест станет приоритетом в проведении реформы пенсионной системы России

В рамках проведения пенсионной реформы в России (повышение порога выхода на пенсию для мужчин с 65 лет и для женщин с 63 лет) правительство заявило о масштабных переквалификациях, которые должны позволить продлить трудовое бремя населения.

Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников утверждает, что жизнь эта реформа имеет при двух слагаемых - появлении новых высокотехнологичных рабочих мест и старт функционирования базовой программы переобучения населения. Об этом он рассказывает ФБА "Экономика Сегодня".

"А сейчас все обстоит здесь иначе, ведь те люди, которые будут оставаться на рынке труда после того, как начнет работать пенсионная реформа, необходимой квалификацией часто не обладают, поэтому работу в этом направлении необходимо начинать прямо сейчас. Это серьезный вызов уже для следующего года, когда на рынке труда задержится от 300 тысяч до 1,5 миллиона человек" - Никита Масленников

Благоприятный сценарий возможен при создании новых рабочих мест и адаптации к ним имеющейся в распоряжении трудовой конъюнктуры. Это даст возможность не только качественно провести пенсионную реформу, но также повысить качество жизни россиян и получить рост экономики страны в целом.

Однако, согласно российским реалиям, возникает стратегическая проблема, высокоразвития в данный момент. Она заключается в слабом функционировании аппарата переквалификации имеющегося трудового ресурса сегодня. Зачастую после 50 лет человеку негде работать. Это говорит о том, что перемены должны прийти не только в процесс переквалификации, а также в подход государства, структуру экономики и философию самих граждан.