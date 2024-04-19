Петербургу потребуется создать 20 тысяч рабочих мест для участников СВО

В Смольном подсчитали сколько мест нужно для трудоустройства вернувшихся бойцов.

Законопроект о трудоустройстве участников специальной военной операции рассмотрен Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Документ направлен на создание рабочих мест для граждан, заключивших контракты с организациями, выполняющими задачи российской армии. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Депутаты городского парламента Петербурга одобрили в первом чтении инициативу, предусматривающую предоставление помощи участникам СВО при поиске работы. Законопроект расширяет перечень категорий граждан, которым предоставляется содействие в трудоустройстве. Согласно документу, работодатели с численностью персонала свыше 100 человек будут обязаны выделять рабочие места для петербуржцев, нуждающихся в социальной поддержке, включая тех, кто принимал участие в военной операции.

По словам депутата Константина Чебыкина, проект рассчитан в первую очередь на гражданских специалистов — водителей, медиков, волонтёров и работников технических профессий. Такая мера, по его мнению, поможет участникам боевых действий адаптироваться к мирной жизни. Предварительная потребность в рабочих местах оценивается примерно в 20 тыс. Позднее этот показатель будет уточнён после анализа данных службы занятости.

Кроме того, в настоящее время за жителями Петербурга, отправившимися в зону СВО, сохранено 7,8 тыс. рабочих мест. Законопроект прошёл первое чтение и будет доработан ко второму рассмотрению.

