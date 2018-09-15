Путин выступит на Международном форуме объединенных культур в Петербурге

Президент примет участие в центральной сессии Форума объединенных культур 12 сентября.

Президент России Владимир Путин примет участие в работе XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает "Интерфакс".

По её словам, центральным событием станет выступление главы государства. Форум проходит в Северной столице с 11 по 13 сентября, его программа включает дискуссии и круглые столы. В мероприятии участвуют более 400 спикеров из России и зарубежных стран, а общее число гостей превышает 2000 человек.

5 сентября Владимир Путин выступал на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Тогда он говорил о перспективах Дальнего Востока, сотрудничестве с Китаем, Индией и КНДР, а также о ситуации вокруг Украины.

Петербургские спортсмены покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках.

Фото: ВЭФ 2025, Росконгресс