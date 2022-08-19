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Путин выступил с критикой главы ОСК за убыточные сделки

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Президент подчеркнул, что такой подход не соответствует интернам родины.

Президент России Владимир Путин раскритиковал гендиректора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова за большое количество заключённых убыточных контрактов. Свою позицию глава государства выразил на совещании по развитию отечественной судостроительной отрасли.

Как отметил Рахманов, подобные проблемы возникают в самом начале строительства при отсутствии какой-либо спецификации по судну. Он уточнил, что Минобороны и ОСК ведут совместную работу по ориентировочным ценам, но в ходе работы с частыми компаниями и Росморпортом оценить затраты заранее невозможно. 

В ответ Путин подчеркнул, что нарушение финансовой дисциплины противоречит интересам родины.

Ранее Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом

Видео: Telegram / Пул №3

Теги: оск, путин, росссия, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России, Видео,

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