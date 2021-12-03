Президент России Владимир Путин призвал не поднимать цены на спиртное в рамках борьбы с алкоголизмом. Об этом он заявили во время встречи с врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева, прошедшей по видеосвязи.
Глава государства призвал Авдвеева обратить внимание на высокие показатели заболеваемости алкоголизмом в регионе. Он поручил врио губернатора развернуть пропаганду здорового образа жизни, а также создать инфраструктуру для занятий спортом и условия для повышенного интереса к ней.
Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое.
Фото: kremlin.ru
Видео: Одноклассники / Вести Live
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