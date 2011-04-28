По его словам, Россия может рассчитывать только на себя в вопросе обеспечения всем необходимым.

Президент РФ Владимир Путин высказался о важности стабильной экономики министерства обороны. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На встрече с выпускниками военных вузов в Кремле глава государства отметил, что Россия может рассчитывать только на себя в вопросе обеспечения всем необходимым. По его словам, "никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст". Путин подчеркнул, что речь идет о базовых потребностях.

Ранее Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН