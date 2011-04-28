Президент России Владимир Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
В пятницу, 21 июня, глава государства встретился с выпускниками военных вузов. Путин рассказал о своей недавней поездке в Ханой, где температура воздуха прогрелась до +37 градусов. У президента спросили, как он успевает отдыхать в таком графике.
Ну вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить – это и есть отдых.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что Россия готова продолжать активную работу с Вьетнамом.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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