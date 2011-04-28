Глава государства встретился с выпускниками военных вузов.

Президент России Владимир Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В пятницу, 21 июня, глава государства встретился с выпускниками военных вузов. Путин рассказал о своей недавней поездке в Ханой, где температура воздуха прогрелась до +37 градусов. У президента спросили, как он успевает отдыхать в таком графике.

Ну вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить – это и есть отдых. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия готова продолжать активную работу с Вьетнамом.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН