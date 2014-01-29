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Путин: Россия готова продолжать активную работу с Вьетнамом

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По его словам, Москва твердо нацелена на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Ханоем.

Россия готова продолжать активную работу с Вьетнамом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

По его словам, Москва твердо нацелена на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Ханоем. Он подчеркнул, что Россия хочет вести работу по широкому спектру тем, включая экономические, научно-технические сферы и оборону. Также Путин назвал Вьетнам надежным другом и партнером.

Отношения между нашими странами прошли испытания временем, в том числе и в годы героической борьбы вьетнамского народа за свою независимость.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, вьетнам, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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