Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием. Об этом он заявил по итогам российско-вьетнамских переговоров.
По словам главы государства, когда он говорит про теплый прием, то имеет ввиду "не только температуру на улице". Он подчеркнул, что российскую делегацию жители Ханоя встретили на улицах с радушием.
Хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама в культурно-гуманитарной сфере.
Видео: kremlin.ru
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