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Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием

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Он подчеркнул, что российскую делегацию жители Ханоя встретили на улицах с радушием.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием. Об этом он заявил по итогам российско-вьетнамских переговоров.

По словам главы государства, когда он говорит про теплый прием, то имеет ввиду "не только температуру на улице". Он подчеркнул, что российскую делегацию жители Ханоя встретили на улицах с радушием.

Хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама в культурно-гуманитарной сфере.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, вьетнам, переговоры, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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