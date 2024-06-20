Он подчеркнул, что российскую делегацию жители Ханоя встретили на улицах с радушием.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием. Об этом он заявил по итогам российско-вьетнамских переговоров.

По словам главы государства, когда он говорит про теплый прием, то имеет ввиду "не только температуру на улице". Он подчеркнул, что российскую делегацию жители Ханоя встретили на улицах с радушием.

Хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама в культурно-гуманитарной сфере.

Видео: kremlin.ru