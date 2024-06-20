Президент отметил, что в России повысили свою квалификацию десятки тысяч вьетнамских специалистов в разных областях.

Президент РФ Путин рассказал о сотрудничестве России и Вьетнама в культурно-гуманитарной сфере. Об этом он заявил по итогам российско-вьетнамских переговоров.

По словам главы государства, это сотрудничество носит "по-настоящему живой и динамичный характер". Путин отметил, что за прошедшие десятилетия в России прошли обучения и повысили свою квалификацию десятки тысяч вьетнамских специалистов в разных областях. Он также отметил, что на сегодняшний день в вузах России учатся более трех тысяч студентов и аспирантов из Вьетнама.

Ранее Путин заявил о важности диалога со странами АСЕАН.

Видео: kremlin.ru