Президент РФ подчеркнул, что Вьетнам является одним из ведущих членов ассоциации.

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности диалога со странами АСЕАН. Об этом он рассказал на двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом.

По словам главы государства, Россия координирует свои действия на международной арене. Он подчеркнул, что Вьетнам является одним из ведущих членов ассоциации. Также Путин заявил, что в следующем году Россия будет отмечать несколько знаменательных дат, в том числе 75-летие установления дипотношений и 50-летие освобождения Юга Вьетнама.

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое.

Видео: kremlin.ru