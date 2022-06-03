Он отметил, что Россия всегда поддерживала африканские страны в борьбе с колониализмом.

Президент РФ Владимир Путин высказался о важности отношений между Россией и Африкой. Об этом он заявил на встрече с президентом Сенегала Маки Саллом.

Глава государства поздравил своего коллегу с прошедшим Днем Африки. Он отметил, что Россия всегда была на стороне континента и поддерживала африканские страны в борьбе с колониализмом. По словам президента, сейчас отношения между Россией и Африкой находятся на новом этапе развития.

Ранее Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой.

Видео: kremlin.ru