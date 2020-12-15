Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой. Об этом он заявил в обращении к членам Совета безопасности РФ по случаю его 30-летия.
Глава государства отметил, что вместе со старыми рисками и вызовами появляются новые. В связи с этим, по словам Путина, необходимо искать подходы, которые будут способствовать укреплению безопасности и стабильности России. Президент отметил востребованность работы Совбеза.
Ранее Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года.
Фото: kremlin.ru
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