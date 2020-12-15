Президент отметил востребованность работы Совбеза.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой. Об этом он заявил в обращении к членам Совета безопасности РФ по случаю его 30-летия.

Глава государства отметил, что вместе со старыми рисками и вызовами появляются новые. В связи с этим, по словам Путина, необходимо искать подходы, которые будут способствовать укреплению безопасности и стабильности России. Президент отметил востребованность работы Совбеза.

Ранее Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года.

Фото: kremlin.ru