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Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой
Сегодня, 11:14
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Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой

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Президент отметил востребованность работы Совбеза.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой. Об этом он заявил в обращении к членам Совета безопасности РФ по случаю его 30-летия.

Глава государства отметил, что вместе со старыми рисками и вызовами появляются новые. В связи с этим, по словам Путина, необходимо искать подходы, которые будут способствовать укреплению безопасности и стабильности России. Президент отметил востребованность работы Совбеза.

Ранее Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, мир, президент россии, совет безопасности россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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