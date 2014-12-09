Глава РФ рассказал о необходимости тратить средства по целевым назначениям.

Российский президент Владимир Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках правительственного совещания с кабинетом министров, посвященного профильным отраслевым вопросам. Политик заметил, что объем федерального финансирования проектов на следующие пять лет оценивается примерно в 13,2 триллиона рублей.

Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023-2027 годы…Я прошу использовать региональные дорожные фонды строго по назначению. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ поставил перед властями страны и регионов задачу по определению единого перечня объектов для постройки, ремонта или реконструкции, а также сформировать дополнительный список, так как сейчас у России открываются дополнительные возможности. Владимир Путин обратился к лидерам субъектов РФ. Он напомнил, что Москва наложила строгий мониторинг за расходованием целевых ресурсов и средств федерального дорожного фонда. При этом в регионах деньги из этих фондов часто перебрасываются на какие-то другие цели. Президент рассчитывает, что такая практика прекратится.

Путин подтвердил планы продлить трассу М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

Фото и видео: Kremlin.ru