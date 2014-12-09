Глава РФ рассказал о продлении трассы на восточном направлении.

Российский президент Владимир Путин подтвердил планы продлить трассу М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на правительственном заседании со счленами кабината министров, посвященного вопросу дорожного строительства. Политик напомнил коллегам о том, что один из крупнейших проектов в данной сфере является федеральная дорога, которая идет с выходом на Казахстане в рамках европейского коридора и до Западного Китая.

На востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Прошу сегодня доложить, как продвигается эта работа, каковы дальнейшие, перспективные планы - имею в виду выход на сибирские регионы. Владимир Путин, президент РФ

По словам лидера РФ, очевидна важность завершения работы над строительством данной трассы. Путин пояснил, что новые дороги и удобная логистика создают новые перспективы для бизнес-индустрии, укрепления межрегиональных контактов, сказываются на росте объемов экспорта продукции. Эти факторы вместе создают позитивные условия для экономического роста и успешного решения задач в социальной сфере.

Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог.

Фото и видео: Kremlin.ru

