По его словам, в нынешних условиях необходимо нарастить темпы инфраструктурного строительства.

Президент России Владимир Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог. Об этом он заявил на совещании по вопросам дорожного строительства.

По словам главы государства, в нынешних условиях необходимо нарастить темпы инфраструктурного строительства. Он отметил, что надо стараться максимально "сдвигать влево" запланированные работы в утвержденные сроки. Под этим подразумевается выполнять их раньше.

Также президент заявил, что в фокусе внимания должны быть как крупные мегапроекты, так и региональные транспортные системы.

Ранее Путин заявил, что Россия может строить дороги на высочайшем уровне.

Видео: kremlin.ru