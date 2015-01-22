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Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог

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По его словам, в нынешних условиях необходимо нарастить темпы инфраструктурного строительства.

Президент России Владимир Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог. Об этом он заявил на совещании по вопросам дорожного строительства.

По словам главы государства, в нынешних условиях необходимо нарастить темпы инфраструктурного строительства. Он отметил, что надо стараться максимально "сдвигать влево" запланированные работы в утвержденные сроки. Под этим подразумевается выполнять их раньше.

Также президент заявил, что в фокусе внимания должны быть как крупные мегапроекты, так и региональные транспортные системы.

Ранее Путин заявил, что Россия может строить дороги на высочайшем уровне.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, дорога, президент россии, эксплуатация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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