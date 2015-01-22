Путин: Россия может строить дороги на высочайшем уровне

Глава государства отметил, что Россия может строить дороги с соблюдением всех экологических норм

Россия может строить дороги на высочайшем уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.

Глава государства отметил, что у России есть все возможности для строительства дорог на высочайшем уровне. Он отметил, что страна располагает собственными научно-технологичными заделами в инфраструктурном строительстве.

Путин добавил, что Россия может строить дороги с соблюдением всех экологических норм, а также выполнять все требования к качеству и безопасности.

Ранее мы сообщали, что прямая линия с Путиным может пройти после ПМЭФ.

Видео: kremlin.ru