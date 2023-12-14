Он напомнил, что после ухода европейских, японских и южнокорейских брендов возникло несколько вопросов.

Президент России Владимир Путин высказался о росте цен на российские автомобили. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что рост цен на российские автомобили в 40% является большим показателем. Он напомнил, что после ухода европейских, японских и южнокорейских брендов возникло несколько вопросов, в том числе с уходом компонентов к автомобилям. Путин добавил, что "Автоваз" справляется с количеством производства машин, однако для снижения цен на них нужно увеличить само производство.

Ранее Путин заявил, что всплеск кори в России начался из-за людей, переехавших с территории Украины.

Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году