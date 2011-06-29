Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России

Глава государства отметил, что в последние годы реализуется масштабная программа модернизации флота.

Президент РФ Владимир Путин высказался о роли Военно-морского флота в безопасности России. Об этом он рассказал на совещании по вопросам развития ВМФ.

По его словам, ВМФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности страны, а также защите ее национальных интересов. Глава государства отметил, что в последние годы реализуется масштабная программа модернизации флота. Он уточнил, что на российских верфях идет серийное строительство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой АСИ.

Видео: kremlin.ru