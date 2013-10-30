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Путин выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в Киргизии
Сегодня, 16:36
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matveyvn

Путин выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в Киргизии

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Путин считает, что визит пойдёт на пользу отношениям двух стран.

Президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в Киргизии. Заявление он сделал на встрече с президентом страны Садыром Жапаровым.

Путин заявил, что между двумя странами выстроились тёплые, союзнические и привилегированные отношения.

И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны.

Владимир Путин, президент России

По его словам, визит пойдёт на пользу отношениям двух стран.

Ранее Путин потребовал совершенствовать инфраструктуру для защиты госграницы России.

Теги: киргизия, путин, садыр жапаров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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