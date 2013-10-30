Президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в Киргизии. Заявление он сделал на встрече с президентом страны Садыром Жапаровым.
Путин заявил, что между двумя странами выстроились тёплые, союзнические и привилегированные отношения.
И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны.
Владимир Путин, президент России
По его словам, визит пойдёт на пользу отношениям двух стран.
Ранее Путин потребовал совершенствовать инфраструктуру для защиты госграницы России.
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