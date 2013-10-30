Путин считает, что визит пойдёт на пользу отношениям двух стран.

Президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в Киргизии. Заявление он сделал на встрече с президентом страны Садыром Жапаровым.

Путин заявил, что между двумя странами выстроились тёплые, союзнические и привилегированные отношения.

И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Владимир Путин, президент России

По его словам, визит пойдёт на пользу отношениям двух стран.

Ранее Путин потребовал совершенствовать инфраструктуру для защиты госграницы России.