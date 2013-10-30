Президент России Владимир Путин потребовал совершенствовать инфраструктуру для защиты госграницы России — чтобы не допустить попадания в страну террористов и нелегальных мигрантов. Заявление он сделал на заседании коллегии ФСБ России.
Глава государства заявил, что для этого нужно оснащать пограничников современной техникой.
В первую очередь на тех участках, где есть угроза проникновения террористов и незаконных мигрантов.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что на подобных участках могут выстраивать трансграничные каналы, через которые может идти наркотрафик и контрабанда. Также, по словам Путина, пограничная служба должна решать большой круг вопросов в рамках борьбы с заносами новых случаев COVID-19 в РФ.
Ранее Путин поручил ФСБ бороться с хищениями средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.
Видео: kremlin.ru
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