На некоторых участках могут выстраивать трансграничные каналы, через которые может идти наркотрафик и контрабанда.

Президент России Владимир Путин потребовал совершенствовать инфраструктуру для защиты госграницы России — чтобы не допустить попадания в страну террористов и нелегальных мигрантов. Заявление он сделал на заседании коллегии ФСБ России.

Глава государства заявил, что для этого нужно оснащать пограничников современной техникой.

В первую очередь на тех участках, где есть угроза проникновения террористов и незаконных мигрантов. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что на подобных участках могут выстраивать трансграничные каналы, через которые может идти наркотрафик и контрабанда. Также, по словам Путина, пограничная служба должна решать большой круг вопросов в рамках борьбы с заносами новых случаев COVID-19 в РФ.

Ранее Путин поручил ФСБ бороться с хищениями средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru