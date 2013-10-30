По его словам, деньги должны использоваться рационально.

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ бороться с хищениями средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, на реализацию стратегических проектов, госпрограмм и гособороназаказа. Заявление он сделал на заседании коллегии ФСБ.

Последовательной должна быть и борьба с коррупцией в экономической сфере и на всех уровнях власти. Владимир Путин, президент России

По его словам, деньги должны использоваться рационально — строго под те цели, на которые выделяются.

Ранее Путин заявил о наличии информации о готовящихся провокациях против России.

Видео: kremlin.ru