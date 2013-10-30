Президент России Владимир Путин поручил ФСБ бороться с хищениями средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, на реализацию стратегических проектов, госпрограмм и гособороназаказа. Заявление он сделал на заседании коллегии ФСБ.
Последовательной должна быть и борьба с коррупцией в экономической сфере и на всех уровнях власти.
Владимир Путин, президент России
По его словам, деньги должны использоваться рационально — строго под те цели, на которые выделяются.
Ранее Путин заявил о наличии информации о готовящихся провокациях против России.
Видео: kremlin.ru
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