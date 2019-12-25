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Путин выразил надежду на готовность служб ЖКХ к зиме
Сегодня, 16:39
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matveyvn

Путин выразил надежду на готовность служб ЖКХ к зиме

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Он отметил, что в связи с началом учебного года туристический сезон в России закончился.

Президент России Владимир Путин выразил надежду на готовность служб ЖКХ к зиме. Об этом глава государства рассказал на встрече с министром энергетики Александром Новаком и министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Якушевым.

Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что в связи с началом учебного года туристический сезон в России закончился, во многих регионах уже чувствуется осень. При этом, по словам Путина, климатические условия некоторых субъектов позволяют продолжать турсезон там.

Ранее Минздрав объявил о старте третьей фазы исследований вакцины "Спутник V".

Фото: pixabay.com

Теги: жкх, зима, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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