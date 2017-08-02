По его словам, действия ВСУ выполняются "руками натовских офицеров".

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его сигналы об ударах вглубь РФ. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам главы государства, Минобороны разрабатывает и предлагает различные варианты ответов. Он подчеркнул, что в случае нанесения ударов вглубь РФ власти должны будут принять определенные решения. Президент отметил, что действия ВСУ выполняются "руками натовских офицеров".

Ранее Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН