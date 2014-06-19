Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной

Президент отметил, что глава ЦБ не сообщала ему, какое будет принято решение по ключевой ставке.

Президент РФ Путин выразил надежду, что ключевая ставка Центробанка будет взвешенной. Об этом он заявил на прямой линии, совмещенной с пресс-конфенцией.

Глава государства отметил, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не сообщала ему, какое будет принято решение по ключевой ставке. Президент подчеркнул, что "она сама, наверное, этого пока не знает".

Надеюсь, что это решение будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с Google и замедление YouTube.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года