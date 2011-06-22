Путин: выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен до $100 за баррель

Глава России сообщил об устойчивости мирового энергетического рынка из-за стабильного роста по спросу.

Потребление первичных энергоресурсов в мире растет, и попытки вытеснить российскую нефть с мирового рынка мгновенно отправили бы цену на уровень выше 100 долларов за каждый баррель. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин, выступая пленарной сессии, организованной на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". Таким образом прокомментировал аудитории предложение европейских государств задерживать танкеры с российской нефть, которые коллективный Запад называет "теневым флотом". По мнению нашего политического лидера, это решение не находится в интересах мировой экономической системы, в том числе и региональной экономики в Европе.

Наши оппоненты, назовем их так аккуратно, всегда призывают к соблюдению международного права. Мы со своей стороны призываем их к соблюдению международного права. В международном праве нет ничего, что говорило бы о том, что можно разбойничать, пиратствовать и захватывать чужие корабли без всякого на то основания. Владимир Путин, глава России

В Кремле считают, что сейчас многополярный мир будет бороться за интересы каждого игрока, а также найдет инструменты согласования позиций. Одновременно с этим высказыванием глава государства отметил, что мировая энергетика будет работать устойчиво вне зависимости от того, что происходит в геополитике. Речь идет о том, что потребности в уране, нефти, газе, угле будут расти, а международные рынки станут так или иначе потреблять такие виды энергетических носителей. на данный момент крупнейшим производителем нефти в мире являются США, следом за ними в рейтинге расположилась Саудовская Аравия, а на третьем месте указана Россия.

Если даже в дурном сне представить, что можно вывести за скобки российского производителя и российских трейдеров, которые обеспечивают значительную часть... цены взлетят сразу до небес, за $100 за баррель всё улетит мгновенно. Владимир Путин, глава России

Фото и видео: Вконтакте / Радио Комсомольская правда