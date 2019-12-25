Путин вечером 4 июня прибудет в Петербург

Песков уточнил, что вечером Владимир Путин уже будет в Северной столице.

Президент России Владимир Путин прибудет в Петербург вечером 4 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

Песков уточнил, что вечером Владимир Путин уже будет в Северной столице. А уже 5 июня у президента начинается программа в преддверии Петербургского экономического форума.

Также Владимир Путин из Петербурга проведёт совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

Петербургский международный экономический форум будет проходить с 5 по 8 июня. В дни проведения ПМЭФ в шести районах запретят езду на СИМ.

Фото: kremlin.ru