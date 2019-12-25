Путин вечером 4 июня прибудет в Петербург

Президент России Владимир Путин прибудет в Петербург вечером 4 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.
Песков уточнил, что вечером Владимир Путин уже будет в Северной столице. А уже 5 июня у президента начинается программа в преддверии Петербургского экономического форума.
Также Владимир Путин из Петербурга проведёт совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
Петербургский международный экономический форум будет проходить с 5 по 8 июня. В дни проведения ПМЭФ в шести районах запретят езду на СИМ.
Фото: kremlin.ru
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