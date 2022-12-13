Путин: важно реализовать намеченное по строительству и реконструкции дорог.

Глава РФ рассказал о работе над создание автомобильного полотна.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что стране важно реализовать намеченное по строительству и реконструкции дорог. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках правительственного совещания по экономическим вопросам. Политик призвал чиновников постараться завершить имеющиеся проекты с опережающими сроками. Лидер РФ пояснил, что по этим направления в 2022 году кабинет министров показал хороший результат.

Качественные и безопасные дороги - это основа для запуска новых, дополнительных инвестиционных проектов в промышленности, в сельхозяйстве, для строительства соцобъектов и жилых кварталов, повышения связанности наших территорий. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин напомнил о том, что в прошлом году были сданы рекордные объемы жилья - 101,5 миллиона квадратных метров, а отремонтировано специалистам было более 27 тысяч километров автомобильных дорог. Построено и реконструировано 1600 километров трасс. В ближайшие годы кабмин получил задание по тому, чтобы привести в нормативное состояние еще 85% опорной дорожной сети государства, общая протяженность участков - 136 тысяч километров.

Путин рассказал о финансировании нацпроектов инфраструктурными облигациями.

Фото и видео: Kremlin.ru